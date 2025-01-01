National Geographic NG MC4550 Mediterranean рюкзак-слинг для фотоаппарата

Артикул: OLE-1053

National Geographic NG MC4550 Mediterranean – вместительный рюкзак-слинг. Изготовлен из прочного влагостойкого материала. Состоит их двух отделений: верхнее – для личных вещей, нижнее со съемным кофром – для фототехники. В нем можно разместить DSLR-камеру с дополнительным объективом, вспышку и аксессуары. Есть отдельный отсек для ноутбука или планшета.