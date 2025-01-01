National Geographic NG A4569 Africa рюкзак-слинг для фотоаппарата

Артикул: OLE-1042

National Geographic NG A4569 Africa – стильный рюкзак для хранения и переноски компактной камеры и аксессуаров. Изготовлен из прочного влагостойкого материала с кожаными вставками. Модель можно носить и как слинг. Внутри имеется кофр размером 13х8,5х5 см для размещения камеры.