National Geographic NG A4569 Africa рюкзак-слинг для фотоаппарата

National Geographic NG A4569 Africa рюкзак-слинг для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1042

National Geographic NG A4569 Africa – стильный рюкзак для хранения и переноски компактной камеры и аксессуаров. Изготовлен из прочного влагостойкого материала с кожаными вставками. Модель можно носить и как слинг. Внутри имеется кофр размером 13х8,5х5 см для размещения камеры.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 39х21,5х8
  • внутренние размеры основного отделения, см – 35,5х20,5х7
  • размеры вставки для камеры, см – 13х8,5х5
  • вес, кг – 0,90

Ошибка

