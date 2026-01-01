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Profcase PRC 47.38-8/14 пластиковый кейс 470x375x220 мм

Profcase PRC 47.38-8/14 пластиковый кейс 470x375x220 мм

Profcase
Артикул: NVF-1206

Ударопрочные пылевлагозащищенные кейсы Profcase изготовлены из высококачественного ABS-пластика высокой молекулярной плотности путем литья под давлением. Класс защиты IP67.

Предназначены для транспортировки и хранения электронных и оптических приборов.

Описание

В кейсах имеется клапан для выравнивания давления, необходимый  при изменении высоты или температуры окружающей среды.

Для переноски имеется эргономичная обрезиненная ручка. Все металлические элементы ручек и замков выполнены из нержавеющей стали. Имеются проушины для навесного замка и окошко для именной таблички. Кейсы больших размеров снабжены роликами с шарикоподшипниками из нержавеющей стали и выдвижной ручкой для удобства переноски.

Крышка и дно кейса могут быть оснащены несколькими слоями рельефного поропласта с адаптивной насечкой в сердцевине. Такое покрытие удобно для укладки и подгонки под конкретные размеры оборудования. Поропласт приобретается отдельно.

Характеристики:

  • температурный диапазон – от -40 до +90 С
  • глубина крышки/корпуса – 80/140
  • плавучесть в соленой воде с загрузкой – 22
  • внутренние размеры, мм – 470x375x220
  • внешние размеры, мм – 510x425x240
  • вес, кг – 5,2
  • устойчивость к механическим и ударным нагрузкам, УФ излучению, агрессивным жидкостям
  • стандартный цвет черный (возможна поставка кейсов оранжевого, красного и зеленого (хаки) под заказ)

Комплектация

  • Ударопрочный кейс.
  • Рельефный поропласт с адаптивной насечкой в сердцевине (приобретается отдельно).

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