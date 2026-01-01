Profcase PRC 43.32-4/13 пластиковый кейс 434x316x168 мм

В кейсах имеется клапан для выравнивания давления, необходимый при изменении высоты или температуры окружающей среды.
Крышка и дно кейса оснащены несколькими слоями рельефного поропласта с адаптивной насечкой в сердцевине. Такое покрытие удобно для укладки и подгонки под конкретные размеры оборудования.
Для переноски имеется эргономичная обрезиненная ручка. Все металлические элементы ручек и замков выполнены из нержавеющей стали. Имеются проушины для навесного замка и окошко для именной таблички
Характеристики:
- температурный диапазон – от -40 до +90 С
- глубина крышки/корпуса – 36/132
- плавучесть в соленой воде с загрузкой – 17
- внутренние размеры, мм – 434x316x168
- внешние размеры, мм – 460x380x180
- вес, кг – 3,35
- устойчивость к механическим и ударным нагрузкам, УФ излучению, агрессивным жидкостям
- стандартный цвет черный (возможна поставка кейсов оранжевого, красного и зеленого (хаки) под заказ)