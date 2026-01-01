Profcase PRC 43.32-4/13 пластиковый кейс 434x316x168 мм

Описание

В кейсах имеется клапан для выравнивания давления, необходимый при изменении высоты или температуры окружающей среды.

Крышка и дно кейса оснащены несколькими слоями рельефного поропласта с адаптивной насечкой в сердцевине. Такое покрытие удобно для укладки и подгонки под конкретные размеры оборудования.

Для переноски имеется эргономичная обрезиненная ручка. Все металлические элементы ручек и замков выполнены из нержавеющей стали. Имеются проушины для навесного замка и окошко для именной таблички

Характеристики: