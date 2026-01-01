OffRoad ORT-54L-Long водонепроницаемый кейс объем 54 л длинный на колесиках 1130х350х130 мм
OffRoad
Артикул: NVF-6327

OffRoad водонепроницаемый кейс объем 54 л ORT-54L-Long (1130х350х130 мм) – герметичный кейс объемом 54 л обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Моделирование внутреннего пространства возможно с помощью пенополимера с насечками, ложемента или модульных разделителей. Влагонепроницаемая приборная панель или специальные держатели приборной панели позволяют использовать кейс в качестве корпуса для прибора. Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок.

Характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 1189х405х160
  • внутренние размеры, мм – 1138х351х133
  • материал – PP/ABS
  • объем, л – 52,76
  • вес, кг – 9,35

 

