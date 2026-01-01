images
OffRoad ORT-120L водонепроницаемый кейс объем 120 л с воздушным клапаном 760х480х300 мм

Артикул: NVF-6322

OffRoad ORT-120L (760х480х300 мм) – герметичный кейс объемом 120л (ORT-120L 764830) обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Моделирование внутреннего пространства возможно с помощью пенополимера с насечками, ложемента или модульных разделителей. Влагонепроницаемая приборная панель или специальные держатели приборной панели позволяют использовать кейс в качестве корпуса для прибора. Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок.

Характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 830х566х325
  • внутренние размеры, мм – 763х483х302
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 12
  • объем, л – 120

