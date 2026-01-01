images
OffRoad ORT 5L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 220х160х140 мм

OffRoad
Артикул: OLE-1033

OffRoad ORT 5L – герметичный кейс среднего размера. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 5 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Технические характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 250х220х165
  • внутренние размеры, мм – 220х160х140
  • объем, л – 5
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 1,25

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера