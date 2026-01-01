images
OffRoad ORT 2.88L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 193х127х135 мм

Артикул: OLE-1034

OffRoad ORT 2,88L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 2,88 л.

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Технические характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 219х183х154
  • внутренние размеры, мм – 193х127х135
  • объем, л – 2,88
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 1,1

