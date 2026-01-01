Калибр Д160 кейс-контейнер с поропластом внут 1578х593х252 внеш 1708х683х315

Артикул: DAN-6830

Кейс Калибр Д160, размер - 1708х683х315 мм. Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 1708х683х315 мм.

Описание

Кейс разработан для транспортировки и хранения оружия, и длинномерного оборудования, а также других подходящих по размеру образцов техники.

Контейнер оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -65 градусов до +75 градусов.

Атмосферный клапан - позволяет автоматически выравнивать давление внутри и снаружи кейса, при этом сохраняя герметичность корпуса кейса, что позволяет открыть кейс без затруднений при перевозке авиатранспортом.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из поропласта, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования.

Характеристики:

  • внутренний размер - 1578х593х252 мм
  • внешний размер - 1708х683х315 мм
  • глубина крышки/корпуса - 62/190 мм
  • материал - стеклонаполненный полипропилен
  • вес (пустого) - 24 кг
  • диапазон температуры - -65-+75 С
  • влагозащищенность - IP67

