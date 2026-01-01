images
images
images
Калибр 4035 кейс с поропластом внут 432х298х157 внеш 462х356х175
Артикул: DAN-6808

Кейс Калибр 4035, размер - 462х356х175 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 462х356х175 мм.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -65 градусов до +75 градусов.

Атмосферный клапан - позволяет автоматически выравнивать давление внутри и снаружи кейса, при этом сохраняя герметичность корпуса кейса, что позволяет открыть кейс без затруднений при перевозке авиатранспортом.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из поропласта, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования.

Характеристики:

  • внутренний размер - 432х298х157 мм
  • внешний размер - 462х356х175 мм
  • глубина крышки/корпуса - 48/109 мм
  • материал - стеклонаполненный полипропилен
  • вес - 3 кг
  • диапазон температуры - -65-+75 С
  • влагозащищенность - IP67

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера