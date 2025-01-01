Калибр 3010 кейс без поропласта внут 308х238х132 внеш 340х305х154.

Описание

Корпус кейса изготовлен из стеклонаполненного полипропилена методом литья под давлением, что обеспечивает высокую ударопрочность и износостойкость, необходимые при эксплуатации кейса в самых различных условиях.

Атмосферный клапан - позволяет автоматически выравнивать давление внутри и снаружи кейса, при этом сохраняя герметичность корпуса кейса, что позволяет открыть кейс без затруднений при перевозке авиатранспортом.

Уплотнитель крышки кейса - изготовлен из неопрена (синтетический каучук), закреплен в специальном пазу в крышке кейса, прижимается выступом в основании, что обеспечивает герметичность и степень защиты по классу IP67 - пыленепроницаемость, погружение в воду глубиной до 1 метра и продолжительностью до 30 мин.

Комплектация насеченным поропластом - кейс может быть укомплектован мягким наполнителем - поропластом (материал - пенополиуретан), один рельефный слой в крышке, и несколько слоев, насеченных кубиками с размером стороны 10 мм, в основании - для удобства самостоятельного формирования выемки под оборудование. Если вы хотите профессионально уложить оборудование - мы предлагаем свои услуги по изготовлению ложемента из пенополиэтилена (более прочный, долговечный материал для постоянной эксплуатации).

Замки-защелки - изготовлены также из полимерного материала и благодаря своей конструкции надежно прижимают крышку кейса и могут эксплуатироваться в любых условиях (при попадании песка или грязи).

Именная табличка - для персонализации кейса предусмотрено специальное окошко для таблички с надписью.

Замковые проушины - для защиты особо ценных вещей в кейсе есть проушины для любых типов замков.

Характеристики: