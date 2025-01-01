images
images
images
images
Калибр 3010 кейс без поропласта внут 308х238х132 внеш 340х305х154
Калибр 3010 кейс без поропласта внут 308х238х132 внеш 340х305х154
Калибр 3010 кейс без поропласта внут 308х238х132 внеш 340х305х154
Калибр 3010 кейс без поропласта внут 308х238х132 внеш 340х305х154

Калибр 3010 кейс без поропласта внут 308х238х132 внеш 340х305х154

Калибр
Артикул: MTG-1800

Калибр 3010 кейс без поропласта внут 308х238х132 внеш 340х305х154.

Кейс Калибр предназначены для защиты техники от любых атмосферных воздействий в любых климатических зонах, а также от значительных механических и вибрационных нагрузок. Идеален для транспортировки, хранения и эксплуатации приборов, оборудования, а также других дорогостоящих образцов техники.

Описание

Корпус кейса изготовлен из стеклонаполненного полипропилена методом литья под давлением, что обеспечивает высокую ударопрочность и износостойкость, необходимые при эксплуатации кейса в самых различных условиях.

Атмосферный клапан - позволяет автоматически выравнивать давление внутри и снаружи кейса, при этом сохраняя герметичность корпуса кейса, что позволяет открыть кейс без затруднений при перевозке авиатранспортом.

Уплотнитель крышки кейса - изготовлен из неопрена (синтетический каучук), закреплен в специальном пазу в крышке кейса, прижимается выступом в основании, что обеспечивает герметичность и степень защиты по классу IP67 - пыленепроницаемость, погружение в воду глубиной до 1 метра и продолжительностью до 30 мин.

Комплектация насеченным поропластом - кейс может быть укомплектован мягким наполнителем - поропластом (материал - пенополиуретан), один рельефный слой в крышке, и несколько слоев, насеченных кубиками с размером стороны 10 мм, в основании - для удобства самостоятельного формирования выемки под оборудование. Если вы хотите профессионально уложить оборудование - мы предлагаем свои услуги по изготовлению ложемента из пенополиэтилена (более прочный, долговечный материал для постоянной эксплуатации).

Замки-защелки - изготовлены также из полимерного материала и благодаря своей конструкции надежно прижимают крышку кейса и могут эксплуатироваться в любых условиях (при попадании песка или грязи).

Именная табличка - для персонализации кейса предусмотрено специальное окошко для таблички с надписью.

Замковые проушины - для защиты особо ценных вещей в кейсе есть проушины для любых типов замков.

Характеристики:

  • Внешние размеры, дхшхв, мм: 340х305х154
  • Внутренние размеры, дхшхв, мм: 308х238х132
  • Вес пустого, кг: 2.1
  • Глубина крышки/корпуса, мм: 32/100
  • Вес с поропластом, кг: 2.3
  • Температурный диапазон: -65...+75 ⁰С
  • Вид: Кейс
  • Размер: Средние
  • Цвет: Черный
  • Степень защиты ip: 67
  • Наличие колес: без колес

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Советы по съемке зимой
Советы по съемке зимой
Самоучитель по селфи
Самоучитель по селфи
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера