Калибр 2020 кейс с поропластом внут 216х155х148 внеш 250х219х165
Калибр 2020 кейс с поропластом внут 216х155х148 внеш 250х219х165

Калибр 2020 кейс с поропластом внут 216х155х148 внеш 250х219х165

Калибр
Артикул: DAN-6792

Кейс Калибр 2020, размер - 250х219х165 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 250х219х165 мм.

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -65 градусов до +75 градусов.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из поропласта, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования.

Характеристики:

  • внутренний размер - 216х155х148 мм
  • внешний размер - 250х219х165 мм
  • глубина крышки/корпуса - 21/127 мм
  • материал - стеклонаполненный полипропилен
  • вес - 1,3 кг
  • диапазон температуры - -65-+75 С
  • влагозащищенность - IP67

Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
