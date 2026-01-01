-10 %
Калибр 1010 кейс с поропластом внут 167х132х45 внеш 190х176х59
Калибр
Артикул: DAN-6788

Кейс Калибр 1010, размер - 190х176х59 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 190х176х59 мм.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -65 градусов до +75 градусов.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из поропласта, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования.

Характеристики:

  • внутренний размер - 167х132х45 мм
  • внешний размер - 190х176х59 мм
  • глубина крышки/корпуса - 11/34 мм
  • материал - стеклонаполненный полипропилен
  • вес - 0,4 кг
  • диапазон температуры - -65-+75 С
  • влагозащищенность - IP67

С этим товаром покупают

Калибр 1030 кейс с поропластом внут 181х115х134 внеш 217х181х152
Калибр 1030 кейс с поропластом внут 181х115х134 внеш 217х181х152
Арт. DAN-6790
Калибр 1030 кейс с поропластом внут 181х115х134 внеш 217х181х152
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 15 ч

Кейс Калибр 1030, размер - 217х181х152 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 217х181х152 мм.

-10 %4 290 ₽
Цена по запросу
В корзину

Видео

Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Брассаи
Брассаи
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
