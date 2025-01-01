images
HPRC 2800CW жесткий кейс 810x586.5x479 мм на колесах

HPRC
Артикул: NVF-2400

HPRC 2800CW – жесткий кейс с поролоновым кубическим наполнителем. Внутренний размер – 749x525x455 мм, внешний размер – 810x586,5x479 мм. Вес, кг – 17,43.

Описание

Итальянская компания-производитель разработала для кейсов новый материал по уникальной технологии TTX01® (патент Plaber), основанной на многокомпонентном материале (полипропилен с высокоэффективными смолами). Данный материал позволяет изготавливать легкие кейсы с высокой степенью удароустойчивости.

Кейсы HPRC стойкие к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия с изменением температуры от  -40С до 80С.

В моделях кейсов HPRC предусмотрен воздуховыпускной клапан AIREX, который приходит в рабочее состояние автоматически, адаптируя внутреннее пространство кейса под внешние изменения окружающей среды. Кейсы HPRC производят  в соответствии со высокими стандартами качества, поэтому компания дает гарантию на отсутствие дефектов материалов и сборки на весь срок эксплуатации любого кейса.

 

Комплектация

