images
HPRC 2760 CW жесткий кейс 750x510x329 мм на колесах

HPRC 2760 CW жесткий кейс 750x510x329 мм на колесах

HPRC
Артикул: NVF-2397

HPRC 2760 CW – жесткий кейс с поролоновым кубическим наполнителем. Внутренний размер – 690x450x300 мм, внешний размер – 750x510x329 мм. Вес, кг – 10,72.

Описание

Итальянская компания-производитель разработала для кейсов новый материал по уникальной технологии TTX01® (патент Plaber), основанной на многокомпонентном материале (полипропилен с высокоэффективными смолами). Данный материал позволяет изготавливать легкие кейсы с высокой степенью удароустойчивости.

Кейсы HPRC стойкие к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия с изменением температуры от  -40С до 80С.

В моделях кейсов HPRC предусмотрен воздуховыпускной клапан AIREX, который приходит в рабочее состояние автоматически, адаптируя внутреннее пространство кейса под внешние изменения окружающей среды. Кейсы HPRC производят  в соответствии со высокими стандартами качества, поэтому компания дает гарантию на отсутствие дефектов материалов и сборки на весь срок эксплуатации любого кейса.

 

Комплектация

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Семей Томацу
Семей Томацу
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера