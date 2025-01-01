images
HPRC 2580C жесткий кейс 411x359x110 мм

HPRC 2580C жесткий кейс 411x359x110 мм

HPRC
Артикул: NVF-2393

HPRC 2580C – жесткий кейс с поролоновым кубическим наполнителем. Внутренний размер – 390x310x89 мм, внешний размер – 411x359x110 мм. Вес, кг – 2,57.

Описание

Итальянская компания-производитель разработала для кейсов новый материал по уникальной технологии TTX01® (патент Plaber), основанной на многокомпонентном материале (полипропилен с высокоэффективными смолами). Данный материал позволяет изготавливать легкие кейсы с высокой степенью удароустойчивости.

Кейсы HPRC стойкие к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия с изменением температуры от  -40С до 80С.

В моделях кейсов HPRC предусмотрен воздуховыпускной клапан AIREX, который приходит в рабочее состояние автоматически, адаптируя внутреннее пространство кейса под внешние изменения окружающей среды. Кейсы HPRC производят  в соответствии со высокими стандартами качества, поэтому компания дает гарантию на отсутствие дефектов материалов и сборки на весь срок эксплуатации любого кейса.

 

Комплектация

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Как сделать отличную уличную фотографию
Как сделать отличную уличную фотографию
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера