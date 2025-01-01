images
HPRC 2100CR жесткий кейс 235x196x110 мм красного цвета

HPRC 2100CR жесткий кейс 235x196x110 мм красного цвета

Артикул: NVF-2389

HPRC 2100CR – компактный жесткий кейс с поролоновым кубическим наполнителем. Внутренний размер – 210x145x94 мм, внешний размер – 235x196x110 мм. Вес, кг – 0,84.

Итальянская компания-производитель разработала для кейсов новый материал по уникальной технологии TTX01® (патент Plaber), основанной на многокомпонентном материале (полипропилен с высокоэффективными смолами). Данный материал позволяет изготавливать легкие кейсы с высокой степенью удароустойчивости.

Кейсы HPRC стойкие к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия с изменением температуры от  -40С до 80С.

В моделях кейсов HPRC предусмотрен воздуховыпускной клапан AIREX, который приходит в рабочее состояние автоматически, адаптируя внутреннее пространство кейса под внешние изменения окружающей среды. Кейсы HPRC производят  в соответствии со высокими стандартами качества, поэтому компания дает гарантию на отсутствие дефектов материалов и сборки на весь срок эксплуатации любого кейса.

