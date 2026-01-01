Think Tank Vision 10 Dark Olive сумка для фотоаппарата

Сумка Think Tank Vision 10 Dark Olive для фотоаппарата.
Сумка вмещает одну фотокамеру, несколько сменных объективов и планшет с диагональю 10 дюймов. Внешний размер - 30x21x16 см. Внутренний размер - 26х19х12,5 см. Вес - 0,82 кг. Цвет - темно-оливковый.
Сумка имеет привлекательный и сдержанный дизайн. Модель обеспечивает высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящей фототехники.
Сумка изготовлена из нейлона и полиэстера, и имеет водонепроницаемое, устойчивое к истиранию дно.
Откидная крышка закрывает отсек для ценных вещей и основной отсек который закрывается на молнию и предоставляет быстрый верхний доступ к содержимому сумки.
Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. Если удалить делители, то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д.
Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.
Характеристики:
