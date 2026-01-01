Think Tank StoryTeller 5 сумка для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка Think Tank StoryTeller 5 для фотоаппарата.
Сумка вмещает одну фотокамеру и сменный объектив. Внешний размер - 24x20x16 см. Внутренний размер - 23х18,5х12,5 см. Вес - 0,5 кг. Цвет - черный.
Сумка имеет привлекательный и сдержанный дизайн. Модель обеспечивает высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящей фототехники.
Сумка изготовлена из водоотталкивающей ткани полиэстера 600D с покрытием DWR и имеет полиуретановое покрытие на нижней стороне.
Откидная крышка закрывает отсек для ценных вещей. Основной отсек закрывается на молнию и предоставляет быстрый верхний доступ к содержимому сумки.
Под крышкой расположен карман на молнии для мелких аксессуаров. По бокам имеются два эластичных боковых кармана предназначены для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.
Внутреннее пространство сумки оснащено съемными делителями, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. Если удалить делители, то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д.
Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen