Think Tank Retrospective 30 V2.0 Black сумка для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка Think Tank Retrospective 30 V2.0 Black для фотоаппарата.
Сумка с отделением для пятнадцати дюймового ноутбука, двух фотокамер и трех дополнительных объективов. Внешний размер - 40,5x28,5x18 см. Внутренний размер - 38x26,5x17 см. Вес - 1,3 кг. Цвет - черный.
Сумка имеет привлекательный дизайн. Модель обеспечивает высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящей фототехники.
Она изготовлена из хлопчатобумажной ткани с полиуретановым и DWR покрытием.
Откидной клапан закрывает отсек для ценных вещей. Основной отсек закрывается на молнию и предоставляет быстрый верхний доступ к содержимому сумки.
Сбоку предусмотрен складной карман для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.
Внутреннее пространство сумки оснащено съемными дивайдерами, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. Если удалить делители, то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д.
Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.
Комплектуется чехлом от дождя.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
