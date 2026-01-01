Think Tank Mirrorless Mover 5 - Pewter сумка для фотоаппарата
Артикул: DAN-6481

Сумка Think Tank Mirrorless Mover 5 - Pewter для фотоаппарата.

Небольшая фотосумка вмещающая беззеркальную камеру с объективом-блинчиком. Внешний размер - 12х15х10 см. Внутренний размер - 9x12x8 см. Вес - 0,2 кг. 

Описание

Сумка имеет привлекательный дизайн и несмотря на маленький размер обеспечивает высокий уровень защиты вашей фотокамере. Она изготовлена из баллистического полиэстера 1680D.

Откидной клапан закрывает отсек для мелких аксессуаров. Основной отсек закрывается на молнию и предоставляет быстрый верхний доступ к содержимому сумки. 

Внутреннее пространство сумки оснащено съемными дивайдерами, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. 

Варианты ношения сумки - за верхнюю ручку, через плечо или на брючном ремне.

Комплектуется чехлом от дождя.

Характеристики:

  • внешний размер - 12х15х10 см
  • внутренний размер - 9x12x8 см
  • материал - баллистический полиэстер 1680D
  • вес - 0,2 кг

Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Мацей Дакович
Мацей Дакович
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
