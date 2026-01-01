Think Tank Mirrorless Mover 25i - Pewter сумка для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка hink Tank Mirrorless Mover 25i - Pewter для фотоаппарата.
Фотосумка вмещающая фотокамеру с 2-4 объективами и планшета. Внешний размер - 28х15,5х12 см. Внутренний размер - 27x14x10,5 см. Отделение для iPad - 24x14x2 см. Вес - 0,5 кг. Выпускается в трех цветах - красный, сини, серый. Наличие цвета уточняйте при заказе у менеджера.
Сумка имеет привлекательный дизайн и обеспечивает высокий уровень защиты вашей фотокамере. Она изготовлена из баллистического полиэстера 1680D.
Откидной клапан закрывает отсек для мелких аксессуаров. Основной отсек закрывается на молнию и предоставляет быстрый верхний доступ к содержимому сумки. Размеры аксессуара позволяют носить с собой не только необходимое фотоборудование, в ней также найдется место для планшета и всевозможных мелочей.
Внутреннее пространство сумки оснащено съемными дивайдерами, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования.
Варианты ношения сумки - за верхнюю ручку, через плечо или на брючном ремне.
Комплектуется чехлом от дождя.
Характеристики:
