Tenba (637-762) Axis v2 Tactical 6L Sling Bag Black сумка-слинг для фотоаппарата
Артикул: MTG-1644

Tenba Axis v2 Tactical 6L Sling Bag Black сумка-слинг для фотоаппарата.

Удобная и компактная сумка-слинг Tenba Axis v2 Tactical 6L Sling Bag для активных фотографов. Ничего лишнего, только необходимый набор фотооборудования и компактный штатив. Вы полностью сосредоточены на поисках креативного кадра. Вас ничего не отвлекает. Сумка-слинг надежно закреплена на поясе или через плечо. В нужный момент вы моментально достаете камеру и фиксируете уникальный момент.


Описание

Размещение:

  • Разработана для беззеркальной или зеркальной камеры с 2-3 объективами (до 70-200 мм 2.8).
  • Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов.

Особенности:

  • Три способа переноски
  • Мгновенное преобразование из сумки-слинга в поясную
  • Моментальный доступ к фотоаппарату с установленным объективом
  • Защита установлена по всему корпусу сумки-слинга
  • Ремень со вставкой из пеноматериала
  • Быстрая регулировка длины и натяжения ремня
  • Стропы MOLLE для внешнего обвеса
  • Крепление для штатива или монопода
  • Скрытый карман для Bluetooth-трекера
  • Дополнительные карманы
  • Всепогодный нейлон 420D Tenba Helix™
  • Прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям
  • Молнии YKK®
  • Дополнительная прошивка в точках крепления
  • Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™
  • Безопасность в темное время

Характеристики:

  • Внешние размеры, см 19.1х33х14.6
  • Внутренние размеры, см 18х30х11
  • Вес, кг 0,73

Ошибка

