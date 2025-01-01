images
Tenba (638-574) DNA Messenger 16 Slim Black сумка для фотоаппарата
Артикул: OLE-2260

Сумка-почтальонка черного цвета предназначена для транспортировки беззеркальной или цифровой зеркальной камеры (с 4–6 объективами (до прикрепленного 70–200 мм 2,8), вспышки и аксессуаров, ноутбука с диагональю до 16 дюймов и планшета с диагональю до 11 дюймов. Водонепроницаемое дно, верхняя бесшумная застежка быстрого доступа. Съемная мягкая защитная вставка для камеры, удаление которой не влияет на защиту ноутбука и планшета.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 40 х 30 х 14 см
  • Внутренний размер 37 х 29 х 10 см
  • Размер отдела под ноутбук 37 х 25 х 3 см
  • Вес 1,22 кг

10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Как сделать праздничные новогодние фотографии для семьи и друзей
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
