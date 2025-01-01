Tenba (634-221) Air Case Attache 1914 сумка жесткая для фотооборудования

Жесткий кейс подходит для транспортировки 1–2 беззеркальных, зеркальных или кинокамер и 5–7 объективов. Соответствует большинству международных правил перевозки ручной клади. В комплекте съемный наплечный ремень, сзади предусмотрен ремень на выдвижную ручку чемодана. Жесткая облегченная конструкция надежно защищает технику.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter