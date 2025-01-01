Tenba (634-221) Air Case Attache 1914 сумка жесткая для фотооборудования

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Жесткий кейс подходит для транспортировки 1–2 беззеркальных, зеркальных или кинокамер и 5–7 объективов. Соответствует большинству международных правил перевозки ручной клади. В комплекте съемный наплечный ремень, сзади предусмотрен ремень на выдвижную ручку чемодана. Жесткая облегченная конструкция надежно защищает технику.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов