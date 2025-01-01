images
Tenba (634-221) Air Case Attache 1914 сумка жесткая для фотооборудования
Tenba
Артикул: OLE-2256

Жесткий кейс подходит для транспортировки 1–2 беззеркальных, зеркальных или кинокамер и 5–7 объективов. Соответствует большинству международных правил перевозки ручной клади. В комплекте съемный наплечный ремень, сзади предусмотрен ремень на выдвижную ручку чемодана. Жесткая облегченная конструкция надежно защищает технику.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 48 х 36 х 17 см
  • Внутренний размер 41 х 27 х 13 см
  • Вес 2,9 кг

Ошибка

