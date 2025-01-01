images
Rekam PYRAMID RBX-57 сумка для фотокамеры черная
Rekam PYRAMID RBX-57 сумка для фотокамеры черная
Rekam
Артикул: OLE-1905

Эргономичная сумка из прочного черного материала с серебристым рисунком обеспечивает максимальную защиту зеркальной камеры. Дополнительные отсеки и карманы для выносной фотовспышки и аксессуаров. Отсек для личных вещей сделан в виде мягкого раструба, который при необходимости можно сложить. Сумка оснащена защитным чехлом и крепежом для бутылок.

Описание

Характеристики:

  • Размер (Ш х Г х В) 25х14х30 см
  • Размер основного отделения 20х20х13,5 см
  • Материал нейлон 600D
  • Цвет черный
  • Вес в упаковке 0,627 кг

FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
