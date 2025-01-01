Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam PYRAMID RBX-57 сумка для фотокамеры черная
Эргономичная сумка из прочного черного материала с серебристым рисунком обеспечивает максимальную защиту зеркальной камеры. Дополнительные отсеки и карманы для выносной фотовспышки и аксессуаров. Отсек для личных вещей сделан в виде мягкого раструба, который при необходимости можно сложить. Сумка оснащена защитным чехлом и крепежом для бутылок.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen