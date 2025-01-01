Артикул: OLE-1905

Rekam PYRAMID RBX-57 сумка для фотокамеры черная

Эргономичная сумка из прочного черного материала с серебристым рисунком обеспечивает максимальную защиту зеркальной камеры. Дополнительные отсеки и карманы для выносной фотовспышки и аксессуаров. Отсек для личных вещей сделан в виде мягкого раструба, который при необходимости можно сложить. Сумка оснащена защитным чехлом и крепежом для бутылок.