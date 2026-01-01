National Geographic NG MC5320 Mediterranean рюкзак для фотоаппарата

Артикул: OLE-1054

National Geographic NG MC5320 Mediterranean – небольшой удобный рюкзак. Изготовлен из прочного влагостойкого материала. Состоит их двух отделений: верхнее – для личных вещей, нижнее с доступом через наружный карман – для фототехники. В нем можно разместить DSLR-камеру с дополнительным объективом, вспышку и аксессуары. Есть отдельный отсек для ноутбука или планшета до 13 дюймов. Во вместительные внешние карманы легко поместится необходимые мелкие предметы. Штатив крепится снаружи специальными ремнями.