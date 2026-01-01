National Geographic NG MC2250 Mediterranean кобура для фотоаппарата

images
National Geographic
National Geographic NG MC2250 Mediterranean – небольшая сумка-кобура для хранения и транспортировки беззеркальной камеры с объективом. Изготовлена из прочного влагостойкого материала. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 21х18х14
  • внутренние размеры, см – 17,5х16х12
  • вес, кг – 0,45

