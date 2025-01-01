National Geographic NG 2476 Explorer сумка для фотоаппарата

Артикул: OLE-1048

National Geographic NG 2476 Explorer – функциональная сумка из прочного влагостойкого материала. Предназначена для DSLR с двумя объективами, вспышки, различных аксессуаров и личных вещей. Модель имеет вставной бокс с модульными перегородками для защиты оборудования от внешних воздействий. Предусмотрен отсек для ноутбука до 15,4 дюймов. Большой передний и два небольших внешних кармана идеально подойдут для мобильного телефона и МР3-плеера. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.