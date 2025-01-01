images
National Geographic NG 2476 Explorer сумка для фотоаппарата

National Geographic NG 2476 Explorer сумка для фотоаппарата

National Geographic
National Geographic NG 2476 Explorer – функциональная сумка из прочного влагостойкого материала. Предназначена для DSLR с двумя объективами, вспышки, различных аксессуаров и личных вещей. Модель имеет вставной бокс с модульными перегородками для защиты оборудования от внешних воздействий. Предусмотрен отсек для ноутбука до 15,4 дюймов. Большой передний и два небольших внешних кармана идеально подойдут для мобильного телефона и МР3-плеера. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 30х33х18
  • внутренние размеры, см – 28х32х16
  • размеры внутренней вставки, см – 13x21,1x17
  • вес, кг – 1,09

