National Geographic NG 2346 Explorer сумка для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1047

National Geographic NG 2346 Explorer – стильная функциональная сумка из прочного влагостойкого материала. Предназначена для небольших DSLR и видеокамер с различными аксессуарами и личными вещами. Модель имеет вставной бокс с модульными перегородками для защиты оборудования от внешних воздействий. Большой передний и два небольших внешних кармана идеально подойдут для мобильного телефона и МР3-плеера. Для переноски предусмотрен широкий плечевой ремень, регулируемый по длине, и ручка.

Описание

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 25х28х16
  • внутренние размеры, см – 21х26х12,5
  • размеры внутренней вставки, см – 17х18х12
  • вес, кг – 0,8

