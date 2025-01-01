Manfrotto MB LF-WN-MM сумка для фотоаппарата Windsor Messenger M

Артикул: NVF-6874

Manfrotto MB LF-WN-MM – многофункциональная сумка Windsor Messenger M предназначена для хранения и транспортировки средней зеркальной фотокамеры с объективом 70-200 мм и 2-3 дополнительных объективов.

Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. Сумка имеет множество карманов для небольших аксессуаров и отделение для личных вещей. В ней также предусмотрено отделение для 15'' ноутбука. Молния в верхней части обеспечивает быстрый доступ к содержимому, а удобный плечевой ремень с мягкой накладкой обеспечит комфортную переноску.