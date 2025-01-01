images
Manfrotto MB LF-WN-MM сумка для фотоаппарата Windsor Messenger M
Manfrotto
Артикул: NVF-6874

Manfrotto MB LF-WN-MM – многофункциональная сумка Windsor Messenger M предназначена для хранения и транспортировки средней зеркальной фотокамеры с объективом 70-200 мм и 2-3 дополнительных объективов.

Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. Сумка имеет множество карманов для небольших аксессуаров и отделение для личных вещей. В ней также предусмотрено отделение для 15'' ноутбука. Молния в верхней части обеспечивает быстрый доступ к содержимому, а удобный плечевой ремень с мягкой накладкой обеспечит комфортную переноску.

Описание

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 28
  • внутренняя длина, см – 39
  • внутренняя ширина, см – 13,5
  • внешние размеры – 39х33х15
  • цвет – серый
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • водостойкая ткань   – да
  • вставка (анти-шок) – да
  • гибкие прокладки – да
  • модульные разделители – да
  • cps manfrotto (система защиты камеры от удара) – да
  • вес, г – 930

Ошибка

Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
