Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW black сумка для объектива для разгрузки

Конструкция предусматривает размещение одного объектива в обычном закрытом положении при переноске. Но при открытии чехол раздвигается и в таком положении может удерживать два объектива. Это очень удобно при смене объективов, позволяет разместить сменный объектив в дополнительном отсеке, тем самым освободив руки для большего удобства. Чехол снова складывается назад в компактную форму, когда смена объективов закончена.

Снаружи кейс изготовлен из сочетания нейлона и полиэстра, что предает ему прочность и защищает объектив от дождя, пыли и грязи. Внутри - мягкая подкладка и усиленная панель на дне чехла защищают от царапин и истирания.

По бокам располагаются растягивающиеся карманы, удобные для переноски мелких аксессуаров, например, крышки или фильтры.

Для переноски чехла предусмотрена ручка, съемный регулируемый наплечный ремень и лямка на задней стороне для крепления к поясному ремню.

Чехол Lens Exchange Case 200 AW также оснащен системой дополнительных застежек SlipLock, которая позволяет прикрепить его к специальному ремню или сумкам и рюкзакам большего размера, имеющим аналогичные крепления.

Встроенный всепогодный чехол AW (All Weather Cover) обеспечит дополнительную защиту от песка, пыли, влаги в суровых условиях.

