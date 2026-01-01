Lowepro Scout SH 100 сумка синяя

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сумка Lowepro Scout SH 100 для системной фотокамеры с объективом 35 мм или 16-55 мм и смартфона.
Коллекция сумок Lowepro Scout выполнена в оригинальном стиле и отличается от остальных фотосумок тканью с имитацией джинсы и отлично вписывается в городской стиль.
Внутреннее отделение сумки имеет уплотненные защитные стенки, которые предохранят фотооборудование от ударов и механических повреждений. Отдельный карман для смартфона.
Крышка сумки закрывается с помощью надежного замка-фастекса. Специальная форма замка позволяет легко открыть и закрыть сумку, не снимая перчаток.
Под крышкой имеется карман на липучке для небольших аксессуаров (карта памяти, карандаш для чистки оптики и т.п.
Регулируемый по длине съемный ремень. Комфортная накладна на плечо. Прочные и надежные фиксирующие карабины. Удобная ручка для переноски сумки в руке.
Со стороны спинки у сумки имеется открытый карман.
Модель выполнена в синем цвете из прочного на разрыв и устойчивого к механическим воздействиям водоотталкивающего полиэстера.
Технические характеристики:
