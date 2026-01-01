Lowepro Nova Sport 7L AW сумка серая
Lowepro
Артикул: DAN-2139

Сумка Lowepro Nova Sport 7L AW для зеркальной фотокамеры с установленным объективом 18-55 мм, 1-2 объектива и планшет.

Описание

Коллекция сумок Nova Sport разработана для защиты от непогоды.

Сумка выполнена в классическом сером цвете из прочной на разрыв и устойчивой к механическим воздействиям водоотталкивающей ткани. Закрытые молнии предотвратят нежелательное попадание влаги в сумку.

Для защиты оборудования от повреждений в сумке установлен уплотненный съемный кофр. В кофре есть ручки для переноски, его можно использовать отдельно для хранения оборудования.

Внутреннее отделение имеет дополнительный карман для планшета 7 дюймов. Под крышкой распложен карман на липучке. Наружный карман на молнии для документов, кошелька, телефона и т.п.

Регулируемый по длине съемный ремень. Комфортная накладна на плечо. Прочные и надежные фиксирующие карабины. Удобная ручка для переноски сумки в руке.

Сумка закрывается с помощью надежного замка-фастекса. Специальная форма замка позволяет легко открыть и закрыть сумку, не снимая перчаток.

Технические характеристики:

  • наружный размер, см - 25х17,5х19
  • внутренний размер, см – 21х13,5х17,2
  • материал – синтетическая ткань
  • цвет - серый
  • вес, гр - 490

Комплектация

  • Чехол от дождя, шт. - 1.

