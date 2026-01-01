Kata Orbit-120 DL сумка для фотоаппарата

Описание

Внутренний защитный вкладыш вмещает стандартную DSLR-камеру с объективом и аксессуарами и вспышкой или компактный камкордер с аксессуарами. В нее поместятся планшет или нетбук и личные вещи. Ремень можно переставить так, чтобы носить сумку на спине, что очень удобно для езды на велосипеде. При необходимости защитную вкладку можно вынуть и использовать сумку в повседневной жизни.

Характеристики: