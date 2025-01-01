Cullmann ULTRALIGHT pro Maxima 120 сумка для фотооборудования

Артикул: OLE-0975

Cullmann ULTRALIGHT pro Maxima 120 – практичная и надежная сумка подойдет для размещения небольшой DSLR-камеры с объективами и аксессуарами. Изготовлена из высококачественного водоотталкивающего материала. Мягкий внутренний материал защищает технику от нежелательных царапин. Для переноски имеется прочный плечевой ремень и мягкая ручка. Моделью предусмотрено крепление дополнительных сумок. Для защиты от солнца и дождя комплектуется специальным чехлом. Внутренние размеры 16х20х12 см, вес – 630 г.