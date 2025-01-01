images
Cullmann SYDNEY pro Vario 400 сумка для фотооборудования
Cullmann SYDNEY pro Vario 400 сумка для фотооборудования

Cullmann SYDNEY pro Vario 400 сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-0974

Cullmann SYDNEY pro Vario 400 – небольшая и практичная сумка, изготовлена из прочного водоотталкивающего материала. Она идеально подойдет для размещения компактной камеры со сменной оптикой. Внутренние карманы для хранения карт памяти имеют специальную цветовую маркировку. Для переноски предусмотрен прочный плечевой ремень и мягкая ручка. Для защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Внутренние размеры 15х13,5х9,5 см. Вес – 390 г. 

Cullmann SYDNEY pro Vario 400 сумка для фотооборудования

