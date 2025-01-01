Cullmann SYDNEY pro Maxima 300 сумка для фотооборудования

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann SYDNEY pro Maxima 300 – практичная сумка, изготовлена из износостойкого водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения цифровой зеркальной камеры среднего размера с необходимыми аксессуарами. Внутри имеются сменные гибкие перегородки. Для переноски предусмотрен прочный плечевой ремень и мягкая ручка, а также возможно крепление на ремень. Внутренние размеры, мм – 130х250х200. Вес, г – 630.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen