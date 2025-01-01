images
Cullmann SYDNEY pro Maxima 300 сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-1422

Cullmann SYDNEY pro Maxima 300 – практичная сумка, изготовлена из износостойкого водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения цифровой зеркальной камеры среднего размера с необходимыми аксессуарами. Внутри имеются сменные гибкие перегородки. Для переноски предусмотрен прочный плечевой ремень и мягкая ручка, а также возможно крепление на ремень. Внутренние размеры, мм – 130х250х200. Вес, г – 630. 

