Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Dunkelblau/Grau сумка для фотооборудования

Описание

Сумка Cullmann MADRID sports Maxima 325+ имеет два раздельных отделения со сменными перегородками для удобного размещения оборудования. Внутренняя поверхность отделана мягким флисом для защиты дисплея от нежелательных царапин. Есть дополнительный карман для размещения личных вещей, который закрывается на молнию. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой для плеча.