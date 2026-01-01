Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Dunkelblau/Grau сумка для фотооборудования

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Dunkelblau/Grau – современная сумка для повседневного использования. Изготовлена из износостойкого водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения DSLR-камеры с объективом и двумя дополнительными объективами. Имеется отдельный отсек для планшета до 10,1 дюйма. Для защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Размеры, мм –110х280х200. Вес, г – 900.
Сумка Cullmann MADRID sports Maxima 325+ имеет два раздельных отделения со сменными перегородками для удобного размещения оборудования. Внутренняя поверхность отделана мягким флисом для защиты дисплея от нежелательных царапин. Есть дополнительный карман для размещения личных вещей, который закрывается на молнию. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой для плеча.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов