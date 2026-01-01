images
Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Dunkelblau/Grau сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-1414

Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Dunkelblau/Grau – современная сумка для повседневного использования. Изготовлена из износостойкого водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения DSLR-камеры с объективом и двумя дополнительными объективами. Имеется отдельный отсек для планшета до 10,1 дюйма. Для защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Размеры, мм –110х280х200. Вес, г – 900.

Описание

Сумка Cullmann MADRID sports Maxima 325+ имеет два раздельных отделения со сменными перегородками для удобного размещения оборудования. Внутренняя поверхность отделана мягким флисом для защиты дисплея от нежелательных царапин. Есть дополнительный карман для размещения личных вещей, который закрывается на молнию. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой для плеча. 

QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Видеообзор &quot;Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set&quot;
Видеообзор "Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set"
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
