Cullmann MADRID sports Maxima 125+ Cyan/Grau сумка для фотооборудования

Артикул: OLE-1409

Cullmann MADRID sports Maxima 125+ Cyan/Grau – компактная сумка в спортивном стиле из износостойкого водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения CSC-камеры с двумя дополнительными объективами. Имеется отдельный отсек для планшета до 10,1 дюйма. Сменные внутренние перегородки помогут разместить оборудование. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой для плеча. Для дополнительной защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Размеры, мм – 90х230х150. Вес, г – 680.