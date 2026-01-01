Cullmann MADRID Maxima 330+ soft grey сумка для фотооборудования

Артикул: OLE-1408

Cullmann MADRID Maxima 330+ soft grey – современная сумка из прочного водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения DSLR-камеры с объективом и двух дополнительных объективов. Имеется отдельный отсек для планшета до 10,1 дюйма. Сменные внутренние перегородки помогут компактно разместить оборудование. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой для плеча. Размеры, мм – 100х300х220. Вес, г – 520.