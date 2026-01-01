images
Cullmann MADRID Maxima 330+ soft grey сумка для фотооборудования

Cullmann MADRID Maxima 330+ soft grey сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-1408

Cullmann MADRID Maxima 330+ soft grey – современная сумка из прочного водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения DSLR-камеры с объективом и двух дополнительных объективов. Имеется отдельный отсек для планшета до 10,1 дюйма. Сменные внутренние перегородки помогут компактно разместить оборудование. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой для плеча. Размеры, мм – 100х300х220. Вес, г – 520.

Описание

Cullmann MADRID Maxima 330+ soft grey сумка для фотооборудования

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Обзор кейсов для карт памяти, батарейных блоков, сим-карт и т.д.
Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера