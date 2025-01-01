Benetton massenger S сумка для фототехники оранжевая малая

Benetton

Артикул: NVF-6895

Benetton massenger S – небольшая практичная сумка для фототехники.

В ней можно разместить зеркальную камеру. Сумка имеет два внутренних отделения, включая отделение для дополнительного объектива. На внешней стороне предусмотрен дополнительный карман на молнии. Сама же сумка закрывается клапаном на защелках, что обеспечивает быстрый доступ к ее содержимому.