Think Tank Urban Access 15 рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак Think Tank Urban Access 15 для фотоаппарата.
Рюкзак предназначен для размещения фотокамер, объективов и других фотоаксессуаров. Изготовлен из нейлона и полиуретана. Имеет карман для ноутбука с диагональю 15 дюймов и лямки для крепления штатива. Внешний размер - 52x34x23 см. Внутренний размер - 37х29х14 см. Вес - 1,8 кг. Цвет - черный.
Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе с тем он изготовлен из качественных материалов и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить носимое в нем оборудование.
Основное отделение снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. На внутренней стороне крышки расположен карман для планшета с диагональю до 15 дюймов. На внешней фронтальной панели расположено крепление для размещения монопода или штатива.
В боковых карманах имеются прочные сетчатые кармашки на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей.
В дополнительном отделении можно разместить личные вещи, кошелек, записную книжку и ручку.
Для предотвращения кражи есть возможность блокировать молнию навесным замком.
В комплекте чехол-дождевик.
Характеристики:
