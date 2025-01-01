images
images
images
images
images
Tenba (637-765) Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack 16 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-765) Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack 16 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-765) Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack 16 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-765) Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack 16 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-765) Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack 16 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Tenba (637-765) Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack 16 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: MTG-1641

Tenba Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack 16 MultiCam Black рюкзак для фототехники.

Универсальный рюкзак Tenba Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack объемом 16 литров для путешествий с фотокамерой, поездок на работу, учебу, посещений фитнес-клубов и различных мероприятий. Рюкзак комплектуется вставкой Tenba Tools BYOB для защиты оборудования. Вставку можно использовать отдельно от рюкзака как сумку для транспортировки оборудования. Предусмотрена ручка для переноски и съемный плечевой ремень.

Описание

Размещение:

  • Беззеркальная или компактная зеркальная камера с 2-3 объективами (до 24-70 мм 2,8)
  • Ноутбук до 16 дюймов (40 см)
  • Планшет до 12,9 дюймов (33 см)
  • Штатив или монопод
  • Личные вещи

Особенности:

  • Комплектуется защитной вставкой для оборудования Tenba Tools BYOB 9
  • Защита установлена по всему корпусу рюкзака
  • Внутренний карман для ноутбука
  • Отсек-органайзер для различных предметов
  • Отсек-органайзер с карманом для планшета и документов (формат А4+)
  • Усиленный боковой карман для штатива
  • Боковой карман для бумажника и паспорта
  • Плечевые ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи
  • Вентилируемая сетка Air Mesh на плечевых ремнях и спинке
  • Воздухопроницаемый каркас Airflow
  • Ремень для фиксации на груди
  • Стропы MOLLE для внешнего обвеса
  • Светоотражающие нити в стропах MOLLE
  • Скрытый карман для Bluetooth-трекера
  • Влагостойкий полиэстер 600D с двусторонним PU покрытием
  • Дополнительная прошивка в точках крепления
  • Молнии YKK®
  • Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™
  • Регулируемый ремень для установки на чемодан на колесах

Характеристики:

  • Внешние размеры рюкзака, см 46х32х20
  • Внутренние размеры рюкзака, см 43х28х11
  • Для ноутбука, см 41х27х2
  • Внешние размеры вставки, см 17х23х10
  • Внутренние размеры вставки, см 15х22х9
  • Вес вставки, кг 0,2
  • Вес рюкзака со вставкой, кг 1,5

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера