Tenba (637-765) Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack 16 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Артикул: MTG-1641

Tenba Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack 16 MultiCam Black рюкзак для фототехники.

Универсальный рюкзак Tenba Axis v2 Tactical Road Warrior Backpack объемом 16 литров для путешествий с фотокамерой, поездок на работу, учебу, посещений фитнес-клубов и различных мероприятий. Рюкзак комплектуется вставкой Tenba Tools BYOB для защиты оборудования. Вставку можно использовать отдельно от рюкзака как сумку для транспортировки оборудования. Предусмотрена ручка для переноски и съемный плечевой ремень.

