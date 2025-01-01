images
Tenba (637-769) Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba
Артикул: MTG-1639

Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam Black рюкзак для фототехники.

Облегченная версия популярной серии Tenba Axis разработана для фотографов, которым нужен надежный рюкзак для защиты фототехники, но при этом не тяжелый.

Удобный и легкий рюкзак Tenba Axis v2 LT 20L Backpack объемом 20 литров с быстрым боковым доступом с правой и левой стороны к основному отделению с фотооборудованием и быстрым верхним доступом к отделению для личных вещей.

Описание

Размещение:

  • 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 4-6 объективов (до 70–200 мм 2,8)
  • Ноутбук до 16 дюймов
  • DJI Mavic и другие компактные дроны
  • Штатив, монопод или стабилизатор
  • Личные вещи

Особенности:

  • Защита установлена по всему корпусу рюкзака
  • Быстрый боковой доступ к оборудованию с двух сторон (слева и справа)
  • Верхний отсек для личных вещей или дополнительного оборудования
  • Отдельный карман для ноутбука
  • Большой центральный карман-органайзер на молнии
  • Усиленный боковой карман для штатива
  • Эластичный боковой карман для бутылки с водой
  • Плечевые ремни Pivot-Fit автоматически подстраиваются под широкие или узкие плечи
  • Вентилируемая сетка Air Mesh на плечевых ремнях и спинке
  • Воздухопроницаемый каркас Airflow
  • Ремень для фиксации на груди
  • Съемный поясной ремень
  • Стропы MOLLE для внешнего обвеса
  • Светоотражающие нити в стропах MOLLE
  • Скрытый карман для Bluetooth-трекера
  • Всепогодный нейлон 420D Tenba Helix™
  • Молнии YKK® с возможностью установки замка
  • Дополнительная прошивка в точках крепления
  • Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™
  • Регулируемый ремень для установки на чемодан на колесах

Характеристики:

  • Внешние размеры, см 47х30х23
  • Внутренние размеры, см 43х28х15
  • Для ноутбука, см 39х27х2
  • Вес, кг 1,5

Видео

Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Зоммер Джорджио
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
