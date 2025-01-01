Tenba (637-769) Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Артикул: MTG-1639

Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 20 MultiCam Black рюкзак для фототехники.

Облегченная версия популярной серии Tenba Axis разработана для фотографов, которым нужен надежный рюкзак для защиты фототехники, но при этом не тяжелый.



Удобный и легкий рюкзак Tenba Axis v2 LT 20L Backpack объемом 20 литров с быстрым боковым доступом с правой и левой стороны к основному отделению с фотооборудованием и быстрым верхним доступом к отделению для личных вещей.