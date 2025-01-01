Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники

Артикул: OLE-2254

Рюкзак черного цвета подходит для транспортировки беззеркальной или зеркальной камеры с 4–6 объективами, а также ноутбука с диагональю до 16 дюймов (40 см). Расширяемая водоотталкивающая конструкция складного верхнего клапана позволяет расширить объем и надежно защищает от осадков. Рюкзак оснащен вентилируемыми ремнями и спинкой, нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем. Усиленный боковой карман для штатива.