images
images
images
images
images
images
images
images
images
Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники
Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники
Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники
Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники
Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники
Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники
Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники
Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники
Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники

Tenba (638-578) DNA Backpack 16 DSLR Black рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: OLE-2254

Рюкзак черного цвета подходит для транспортировки беззеркальной или зеркальной камеры с 4–6 объективами, а также ноутбука с диагональю до 16 дюймов (40 см). Расширяемая водоотталкивающая конструкция складного верхнего клапана позволяет расширить объем и надежно защищает от осадков. Рюкзак оснащен вентилируемыми ремнями и спинкой, нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем. Усиленный боковой карман для штатива.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 28 х 51 х 20 см
  • Внутренний размер 25 х 23 х 13 см
  • Размер отдела под ноутбук 25 х 37 х 3 см
  • Вес 1,36 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера