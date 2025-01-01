Tenba (637-513) Cineluxe Pro Gimbal Backpack 24 рюкзак для видео и фототехники

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак предназначен для транспортировки профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом, другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см. В комплект сумки входят две мягкие накладки и мягкий чехол на молнии, а также ремень безопасности для камеры. На крышке рюкзака предусмотрены крепления для обвеса. Система быстрого доступа к камере.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen