Tenba (637-513) Cineluxe Pro Gimbal Backpack 24 рюкзак для видео и фототехники

Артикул: OLE-2253

Рюкзак предназначен для транспортировки профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом, другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см. В комплект сумки входят две мягкие накладки и мягкий чехол на молнии, а также ремень безопасности для камеры. На крышке рюкзака предусмотрены крепления для обвеса. Система быстрого доступа к камере.