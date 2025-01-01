images
Tenba (637-513) Cineluxe Pro Gimbal Backpack 24 рюкзак для видео и фототехники
Tenba
Артикул: OLE-2253

Рюкзак предназначен для транспортировки профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом, другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см. В комплект сумки входят две мягкие накладки и мягкий чехол на молнии, а также ремень безопасности для камеры. На крышке рюкзака предусмотрены крепления для обвеса. Система быстрого доступа к камере.

Характеристики:

  • Внешние размеры 44 х 58 х 29 см
  • Внутренний размер 41 х 55 х 24 см
  • Вес 4,5 кг

