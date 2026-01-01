Rekam PYRAMID RBX-6000 рюкзак для камеры и фотоаксессуаров черный

images
Rekam
Артикул: NVF-5154

Rekam PYRAMID RBX-6000 – практичный и вместительный рюкзак для фото- и видеотехники. Функциональные карманы, отделения и крепления дают возможность, кроме фотоаппарата, удобно расположить дополнительный объектив, выносную вспышку, штатив и много других аксессуаров.

Описание

Отделение для личных вещей, которое при необходимости удобно складывается и не занимает места, делает рюкзак незаменимым спутником в любом путешествии. Рюкзак имеет жесткий каркас, который в сочетании с ортопедической спинкой надежно защищает оборудование и спину фотографа.

Характеристики:

  • размер, см – 28x17x40
  • материал – нейлон 600D
  • материал для креплений ремня – металл
  • цвет – черный
  • вес, кг – 1,333

Комплектация

  • Крепеж для штатива.
  • Защитный чехол.
  • Крепеж для бутылок.

