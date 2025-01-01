National Geographic NG RF5350 Rain Forest рюкзак для фотоаппарата

Москва
National Geographic NG RF 5350 Rain Forest – двухзонный рюкзак для фотоаппарата и личных вещей. Цвет – зеленый и бежевый.
Новая коллекция сумок Тропический лес выполнена в винтажном стиле. Как всегда, производитель уделил большое внимание качеству изготовления и материалам. Верхняя часть предназначена для различных аксессуаров и личных вещей. Нижняя защищенная часть для зеркальной камеры с установленным объективом и двумя дополнительными объективами. В спинке рюкзака расположен отсек для 15` ноутбука. Множество карманов на молниях. На боковой стороне расположен карман для штатива. Мягкая спинка рюкзака и эргономичные лямки обеспечивают комфортное использование.
Характеристики:
