images
images
images
images
images
images
images
National Geographic NG RF5350 Rain Forest рюкзак для фотоаппарата
National Geographic NG RF5350 Rain Forest рюкзак для фотоаппарата
National Geographic NG RF5350 Rain Forest рюкзак для фотоаппарата
National Geographic NG RF5350 Rain Forest рюкзак для фотоаппарата
National Geographic NG RF5350 Rain Forest рюкзак для фотоаппарата
National Geographic NG RF5350 Rain Forest рюкзак для фотоаппарата
National Geographic NG RF5350 Rain Forest рюкзак для фотоаппарата

National Geographic NG RF5350 Rain Forest рюкзак для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: NVF-6429

National Geographic NG RF 5350 Rain Forest – двухзонный рюкзак для фотоаппарата и личных вещей. Цвет – зеленый и бежевый.

Описание

Новая коллекция сумок Тропический лес выполнена в винтажном стиле. Как всегда, производитель уделил большое внимание качеству изготовления и материалам. Верхняя часть предназначена для различных аксессуаров и личных вещей. Нижняя защищенная часть для зеркальной камеры с установленным объективом и двумя дополнительными объективами. В спинке рюкзака расположен отсек для 15` ноутбука. Множество карманов на молниях. На боковой стороне расположен карман для штатива. Мягкая спинка рюкзака и эргономичные лямки обеспечивают комфортное использование.

Характеристики:

  • внешняя высота, см – 48
  • внешняя ширина, см – 33
  • внешняя длина, см – 18
  • размер отделения для фотокамеры, см – 26х12х21
  • размер отделения для ноутбука, см – 30х45х2,5
  • отделение для планшета – да
  • цвет – зеленый/бежевый
  • влагостойкая ткань – да
  • материал – хлопок/холст
  • ремни для внешнего крепления штатива – да
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара – да
  • модульные разделители – да
  • вес, г – 450

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера