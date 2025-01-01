images
National Geographic NG MC5350 Mediterranean рюкзак для фотоаппарата

National Geographic
Артикул: OLE-1055

National Geographic NG MC5350 Mediterranean – вместительный рюкзак. Изготовлен из прочного влагостойкого материала. Состоит их двух отделений: верхнее – для личных вещей, нижнее со съемным кофром и доступом через внешний карман – для фототехники. В нем можно разместить DSLR-камеру с дополнительным объективом, вспышку и аксессуары. Есть отдельный отсек для ноутбука или планшета до 17 дюймов. Во вместительные наружные карманы легко поместятся необходимые мелкие предметы. Штатив крепится снаружи специальными ремнями.

Технические характеристики:

  • внешние размеры, см – 45х32х19
  • внутренние размеры, см – 43х30х15
  • размеры внутренней вставки, см – 13х25х21
  • вес, кг – 1,42

