National Geographic NG MC5350 Mediterranean рюкзак для фотоаппарата

Артикул: OLE-1055

National Geographic NG MC5350 Mediterranean – вместительный рюкзак. Изготовлен из прочного влагостойкого материала. Состоит их двух отделений: верхнее – для личных вещей, нижнее со съемным кофром и доступом через внешний карман – для фототехники. В нем можно разместить DSLR-камеру с дополнительным объективом, вспышку и аксессуары. Есть отдельный отсек для ноутбука или планшета до 17 дюймов. Во вместительные наружные карманы легко поместятся необходимые мелкие предметы. Штатив крепится снаружи специальными ремнями.